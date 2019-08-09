AK Parti kuruluş yıl dönümünde ''Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18'' diyecek

Ünal, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ünal, "18 yaşımıza giriyoruz. 18 yaşın simgesel bir anlamı vardır. Bu sene bayrama geliyor bizim yıl dönümü, o yüzden 23 Ağustos'ta Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantımız var. Onun sonrasında da kurucularımızdan başlayarak milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanlarımız onlara dönük bir program olacak." diye konuştu.

Ünal, partinin kurulduğu gün doğanlar için de bir program hazırladıklarını ifade ederek, "Türkiye'de 14 Ağustos 2001 doğumlu 3 bin 700 kişi var. Bu 3 bin 700 kişiyi Sosyal Politikalar Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız tek tek ziyaret edecek onların da doğum gününü bizimle beraber kutlayacağız. Onlar arasından seçilen 18 kişi, 23 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızla beraber olacak ve AK Parti'nin doğum günü ile beraber onların da doğum gününü kutlayacağız. Bin kişilik bir davet olacak." dedi.

- "SİYASAL BLOK DEĞİL"

AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda olduğunu ve 18 yaşına girdiğini vurgulayan Ünal, şunları söyledi: "Biz AK Parti'nin kuruluşu ve hemen akabinde seçimleri kazanıp iktidar olması ve ondan sonraki süreçte yaşananlara da bir muhasebe anlamında bakıyoruz aynı zamanda. AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde ve her şey muhalefetin lehine gözükürken, muhalefet ciddi bir rüzgar yakalamış gibi gözükürken biz ne yaptık? Yüzde 52 oy aldık, yüzde 44'te yerel yönetimler de aldık. Dolayısıyla bu şunu göstermektedir ki bir siyasi boşluk söz konusu değil. Bizim karşımızdaki yapıya baktığınızda yani yüzde 52'nin karşısındaki blok bir siyasal blok değil, bunun altını çizerek söylüyorum. Bunlar karşıtlığın motivasyonu ile bir araya gelmiş, siyasal olarak birbirine benzemeyen ve temelde Erdoğan karşıtlığında ittifak etmiş bir 'Erdoğan'dan Nefret Edenler Kulübü' niteliğinde. Bunun adı siyaset değildir. Bunu kimse bize bir siyaset olarak ortaya koymasın."

Bu karşıt blokta Saadet Partisinin de HDP'nin de, İYİ Parti ve CHP’nin de yer aldığını belirten Ünal, "Bu da şunu gösteriyor ki hem siyasette bir boşluk yok hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal liderliği son derece güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor." dedi.

- "BUNDAN SONRASI ARTIK BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÜÇLENMESİ OLACAKTIR"

Türkiye'nin 2013'ten bugüne kadar adeta bir dayanıklılık testinden geçtiğini dile getiren Ünal, "AK Parti bu dayanıklılık testinin ve direncin merkezini oluşturdu. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın gördüğü bir şey var ki o da şu, Türkiye dayanıklılık testinden başarıyla çıkmıştır. AK Parti'nin direnci, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği hem bölgede hem dünyada hem de içeride artık karşıtlarının direncini kırmıştır. Bundan sonrası artık diplomasi olacaktır, bundan sonrası artık birlik ve beraberliğin güçlenmesi olacaktır ve bundan sonrası artık Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan'ın kabullenilmesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ağustos'ta parti genel merkezinde düzenlenecek kuruluş yıl dönümü programında, 18. yıl dönüme ilişkin bir konuşma yapacağının da bilgisini verdi.

Etkinlikler çerçevesinde tüm AK Parti il başkanlıklarınca da çeşitli programlar düzenleyecek.