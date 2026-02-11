İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın başörtüsü ve kıyafeti üzerinden sosyal medyada hedef aldığı Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve 100 beyaz başörtülü kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Grup toplantısında büyük bir coşkuyla karşılanan Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve diğer partililerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Grup Toplantısı'na katılan Akgün, yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile yaptığı sohbette, "Milletin gururuna dokundu. İnsanlar çok üzüldü. Böyle bir cümle kurulur mu? Sanki biz burada yokmuşuz, sanki bu topraklarda değilmişiz gibi bir tablo çizildi" dedi.

"28 ŞUBAT ARTIĞINI LANETLİYORUM"

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kıyafeti ve başörtüsü nedeniyle hedef gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtülerini takıp şalvarlarını giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuza teşrif eden Zeynep Güneş'e ve tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyor; Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır.

28 Şubat artığı bu kişinin bu faşizan, bu ukala, kibirli ve alçak davranışı bugün bir kez daha lanetliyorum.

Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum.

Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un yolundan giden tüm hanım kardeşlerimi bugün bir kere daha kemal-i hürmetle selamlıyorum. Rabbim salonlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin.