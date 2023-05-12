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Politika

AK Parti milletvekili adayını ölümle tehdit eden zanlı hakkında yeni gelişme!

Seçim çalışması yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven'i “Kafanıza mermi yağacak” diyerek tehdit eden zanlı adliyeye sevk edildi.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 17:21 - Güncelleme:
AK Parti milletvekili adayını ölümle tehdit eden zanlı hakkında yeni gelişme!
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AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, dün Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı.

Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven, "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit edildi.

Milletvekili adayı Yurduseven ise, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösterdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tehditten hemen sonra polis harekete geçerek zanlıyı yakaladı. Yurduseven ise savcılığa giderek zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı Selçuk Dağdemir sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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