AK Parti milletvekili Akar: İnsanların etkinliklerle sosyalleşmesi, sokağa çıkması lazım

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ve Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, yöneticiler ve kursiyerler katıldı.

AKAR'DAN SOSYALLEŞME ÇAĞRISI

İnsanların evlerinden çıkması ve sosyalleşmesi gerektiğini söyleyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı çerçevesinde gerçekten binlerce yıllık tarihimize yaraşır şekilde milli ve manevi değerlerimiz istikametinde büyük ve güçlü Türkiye için, ülkemizin, devletimizin bekası için, milletimizin refahı ve huzuru için büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bazı sorunlarımız var mı var ama bütün ülkelerde var ve hepsinin de zamanında sorunları olmuştur. Bunların da çözüleceğine ben inanıyorum. Geçmişte de benzere sorunlar oldu ve hepsi de çözüldü. Bu anlamda çalışmaları sürdürürken diğer taraftan ilimizde mensubu olmaktan her zaman kıvanç duyduğumuz Kayseri'mizde de büyük atılımlar yapılmakta. Bugüne gelinceye kadar şehrimizin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkese en derin duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Burada en önemli konulardan biri, benim asıl vurgulayacağım konu muhafazakar insanların sosyalleşmesi. İnsanların sokağa çıkması lazım. Bunun için çeşitli faaliyetlerin yapılması lazım. Herkes evinde kendi çalıp kendi oynuyor dolayısıyla sosyalleşme olmuyor. Sokakta görünmüyorsunuz ve siz görünmediğiniz zaman da sokakta yanlış işler oluyor. İnsanların evinden çıkması lazım. Bu sosyalleşme konusunda bizim çalışmalarımız gerekli ve zorunlu. Bu konuda da belediye başkanımızın önderliğinde, valimizin katkılarıyla, arkadaşlarımızın yardım ve destekleriyle bu konuda gerçekten çok önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla ben kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu yolda yürümeye devam. Bu sergi olur, sanat olur, spor olur, konser olur, dini ve milli çalışmalar olur. Fakat bir şekilde insanların evden çıkıp buluşması lazım, konuşması lazım, görüşmesi lazım. Yanlışlarımızı düzeltmemiz lazım, eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Tek başına hayat olmaz. Dolayısıyla bu manada çalışmaların bu yönde de çok büyük önem arz ettiğini söyleyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sayın valimizin de dediği gibi KAYMEK Kayseri'mizin 6. üniversitesi. Bizim 6. üniversitemiz de KAYMEK'imiz. KAYMEK'imiz açmış olduğu kurslarla, vermiş olduğu eğitimlerle, her yaş grubuna hitap eden yaklaşımlarıyla, sadece merkezde değil 16 ilçemizin tamamında 50 civarında tesisleşme ve ortamlarla insanlara dokunan, yüz binlerce insanın elinden tutan, binlerce insanın meslek sahibi olmasına vesile olan, sosyal ortam oluşturan böyle bir kuruluşumuz için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunu daha iyi noktaya taşıma yönünde gayret gösterdiğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Hocalarımızın her birini ayrı ayrı alnından öpüyor, teşekkür ediyorum. Onlar bizim sesimiz, gururumuz, nefesimiz, her yerde bizim mesajımızı ulaştıran kardeşlerimizdir. Aidiyet duygusu dediğimiz şehrimizi, ailemizi, çalıştığımız kurumu, ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi sahiplenme çok önemlidir. Bu sahiplenme duygusu ile hareket edersek, başarıya ulaşır, geleceğe taşırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapan protokol üyeleri, sergilenen ürünleri inceledi.