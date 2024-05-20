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Politika

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyor! Meclis Başkanlığına sunulacak: Sona gelindi

AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı ulaştırma alanında bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyor! Meclis Başkanlığına sunulacak: Sona gelindi
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, ulaştırma alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.

İlerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifinde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, güvenlik ve bazı alanlarda işbirliği yapmasına yönelik hükümler bulunacak.

Ayrıca teklifle, ormandan ya da milli emlaktan tahsisli hava meydanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Teklifle, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.

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