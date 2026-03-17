AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

İlber Ortaylı'nın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Fatih Camii hazinesine gömülmesi Fatih'i dünyaya doğru tanıtma ve gençlere doğru tanıtma açısından verdiği emeğin selamlanması bakımından da son derece kıymetli olmuştur.

Aynı zamanda diğer alimlerimizle diğer merhum ulemayla yan yana yatacak olmasının da devlet millet hayatımız açısından işaret ettiği büyük değerler ve değerlendirmeler vardır.

Hocamız tabii tarihi, kitlelere sevdirmekle daha çok anılıyor ama bir tarihçinin ötesinde gerçekten büyük bir mütefekkir kelimenin tam anlamıyla alim kelimenin tam anlamıyla üstad kelimenin tam anlamıyla bir vatan evladıydı.

Türkiye'nin değerlerinin korunmasında, Türkiye'nin evrensel dünyada doğru değerlendirilmesinde çok büyük katkısı oldu.

Hepimiz öğrencilik yıllarımızdan itibaren eserlerini okuduk konferanslarını dinledik. Daha sonra bir büyüğümüz olarak çok daha yakınında sohbetlerinde bulunduk. Gerçekten Türkiye büyük bir değerini kaybetti.

Dün de Fatih Camii'nde çeşitli illerden gelen vatandaşlarımız, alimlerimiz, tarihçilerimiz, genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin değerlerine sahip çıkanlara, Türkiye'nin nasıl sahip çıkacağını bir kere daha gösterdi.

İşini, ilmini ciddi alanlara yöneltenlere ve hayatı doğru değerlendirenlere genç kardeşlerimizin nasıl sahip çıkacağını gösterdi. Muhterem ailesine buradan bir kere daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Tabii öğrenciliğini yapmış, onu dinlemiş, sohbetinde bulunmuş herkes onun ailesiydi. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Büyük bir âlimi, büyük bir değeri, büyük bir hafızayı kaybettik. Dün Fatih Camii'nin haziresine defnedilirken Kırım'dan gelen toprak ve Gelibolu'dan gelen toprak mezarına eklendi. Orada üstüne son vazife olarak atılan, dualarla birlikte atılan toprak da onun ufkunun bir kere daha altının çizilmesi bakımından çok önemli oldu. Gerçekten çok üzgünüz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ülkemiz bu tip değerlerden yoksun olmasın.

Tabii bir diğer taziyemiz de bir meslektaşınızın vefatı dolayısıyla. Savaş muhabirliği başta olmak üzere pek çok alanda Sabah Gazetesi'nin muhabiri Murat Keklikçi'ye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de hepinize başsağlığı diliyorum. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde hakikati duyurmak için vazife yapan, zor koşullarda görev yapan bütün meslektaşlarınıza da buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

"HAZIRLIKLARIMIZ HER AN TAZE"

Geçen hafta tabii İstiklal Marşı'nın yıl dönümüydü. Dünyanın içinde bulunduğu hâle bakıldığında Türkiye ile ilgili çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapıldığında Türkiye nasıl davranır, nasıl hareket eder sorusu soruluyor.

Tabii ki Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetinin önderliğinde dış politikadan ekonomiye, sosyal alandan diğer tüm alanlara kadar çeşitli senaryolar ve dünyanın gidişatı üzerine çeşitli hazırlıklarımız her an var ve her an taze. Ama esas olan, tabii her zaman söylediğimiz gibi, milleti millet yapan ruhtur, milleti millet yapan değerlerdir.

Onun için aslında dünyanın zor zamanlarında, karşımıza çıkan zorluklara, karşımıza çıkan meydan okumalara, hatta zaman zaman bize yönelen hadsiz tehditlere karşı en iyi vereceğimiz cevap merhum Akif'in İstiklal Marşı'dır. Ama her zaman dediğimiz gibi o ruh sayesinde geleceğe yürüyoruz. Ve o duayı da her zaman ediyoruz. Milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için.

Uluslararası hukuk açısından, kurala dayalı düzen açısından İran tamamen haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru bir saldırı ile karşı karşıyadır.

İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayrimeşrudur. Haksızdır, hukuksuzdur, hakkaniyetsizdir ve vahşidir.

Birisi sırf aynı mezhepten onun haksızlığına göz yummak siyasi mezhepçiliktir.