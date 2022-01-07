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Politika

AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler sarf etmişti... Yakalandı

Kocaeli'de sosyal medyada yer alan ve AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken İP Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez gözaltına alındı.

AA7 Ocak 2022 Cuma 15:14 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 15:14
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde yaşayan A.E.G'nin, 5 Ocak'ta AK Parti'li seçmenlere yönelik küfür ve hakaret içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmasına ilişkin suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Ekiplerce ilçede gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada yer alan ve AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken İP Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez hakkında AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve çok sayıda partili, 5 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

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