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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert çıkış! Soykırım örgütünün sözcüsü

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, 'İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur.' dedi.

12 Mayıs 2024 Pazar 22:12 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert çıkış! Soykırım örgütünün sözcüsü
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AK Parti Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı'nın Başkan Erdoğan hakkındaki konuşmalarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak.

Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!

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