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4 saatlik görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu. Buluşma ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Milletvekilleriyle görüşme 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı iç ve dış politikaya ilişkin açıklama yaptı. İllerdeki yatırımların geldiği nokta değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak. Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak.' dedi.

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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Çelik, "Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak" dedi.
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki çarşamba ve perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceğini belirtti.
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politika ile ilgili açıklamalar da yaptığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili soruyu da yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sistemin birinci yılında performans çözümü yapılacak. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur" dedi.
 
AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi: "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi."
 
ÇELİK: TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALMIŞSA BU SİSTEMİ KULLANCAKTIR
 
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili görüşlerini dile getiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" şeklinde konuştu. 

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

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