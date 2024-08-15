AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarının satır başları;

Abbas ve Heniyye TBMM'de birlikte ağırlanacaktı

Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiğinde, Sayın Cumhurbaşkanımız orada derhal Sayın Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesiyle ilgili bir girişimde bulunulmasını talimat verdiler.

Amerikan kongresinde soykırımcı bir kişi konuşurken, Filistin halkı adına da Gazi Meclisimiz Sayın Abbas'ı ve rahmetli Heniyye'yi misafir etmiş olacaktı.

Dünya barışının anahtarı Orta Doğu barışıdır. Filistin barışı da Orta Doğu barışı demektir.

Netanyahu hükümeti sadece Filistin'e saldırmakla kalmıyor, soykırım siyasetinin devamı olarak doğrudan uluslararası kurumları hedef alan saldırganlığını devam ettiriyor.

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanması kara bir lekedir

Abbas'ın ağırlanması demokrasi için önemli bir mesajdır