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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, ''Yenidoğan Çetesi' bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır şekilde cezalandırılacaktır' dedi.

IHA20 Ekim 2024 Pazar 13:24 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bebek katilleri en ağır cezayı alacak
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Çelik, Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda, AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen ve yoğun bakımdaki bebekleri öldürüp para alan şüpheliler hakkında konuştu. Çelik, "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin en ağır cezayı alacağını belirterek, "Yenidoğan Çetesi bebeklerin öldürülmesine dönük olarak ortaya çıkartılan bir cinayet şebekesidir. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu cinayet şebekesi bütün uzantılarıyla, bütün bağlantılarıyla tam olarak ortaya çıkartılacak ve hukuk vasıtasıyla hepsi en ağır cezayı alacak. En ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.

Çelik, bir yıldır devam eden İsrail soykırımına da sert tepki gösterdi. Çelik İsrail'in dalga geçer gibi hareketler sergilediğini belirterek, "Hem öldürüyorlar hem de dalga geçer gibi gıda paketi atmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti:

"Ama sonuçta insanlık bir şey gördü. O gördüğümüz Batı'nın sokaklarında yankılanıyor. Batı'nın üniversitelerinde yankılanıyor. İnsan onuru, adalet, hakkaniyet ne olursa olsun diz çökmez."

İsrail'in her yeri işgal etmek istediğini söyleyen Çelik, "Soykırım şebekesi İspanya gibi Filistin hükümetini tanıyan birkaç Batılı ülke dışında bütün Batılı ülke hükümetlerini ve bakanlar kurulunu işgal etmiş durumda" dedi.

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