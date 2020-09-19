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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan hakkında attığı alçak manşet ile ilgili açıklama yaptı. Çelik: 'Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.' ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:21
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