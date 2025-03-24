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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir' dedi.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerin söylemlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir" ifadelerini kullandı.

CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemediğini ifade eden Çelik, "Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı. Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar. CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir" ifadelerine yer verdi.

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