AK Parti Sözcüsü Çelik muhalefete sert çıktı: Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanmamış' diyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür. Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.

Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan hanımefendi BM'ye katılmıştı 30 Mart Sıfır Atık günü olarak kabul edilmişti.

2035 yılında yüzde 65'e ulaşma hedefimiz Hanımefendi tarafından zikredildi. Sıfır Atık Projesi yeni aşamalara ulaşıyor. Bu sıfır atığın diğer ülkeler tarafından da örnek alındığını görüyoruz. Hanımefendinin başlattığı inisiyatifin örnek hale gelmesi kıymetli bir misyonu sürdürmektedir.

Muhalefetle ilgili tartışmalar var. Seçimlerin ilk turu devam ederken, bazı odaklar bize şu soruyu getiriyorlardı: Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Ben de seçim sonuçlarını kabulü açısından bizim bir sorunumuz yok. CHP'nin bir sabıkası var diye.

Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını sindirmek de zorlanan, kabullenemeyen bir tablo var. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

1438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. İnsan hakları örgütlerinin bu anneleri ziyaret etmeleri gerekirdi. Halen bu derece duyarsızlık, çifte standardı göstermeye devam ediyor. Diyarbakır anneleri mücadeleyi sürdürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



İki tür mücadele yürütülmektedir. TSK, MİT, Emniyet çalışma yürütmektedir. Aynı zamanda siyasi denklemde terörün arkasındaki siyasi arayışların farkındayız. Teröristlerin arkasındakileri de görüyoruz. Mücadelemiz devam edecek.

Türkiye'nin kara propagandalarla göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur.

Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay koyulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyesiyle yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.

Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER KONUSU

Türkiye'nin kara propagandalarla göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur.

ORMAN YANGINLARI HAKKINDA UYARI

Bireysel hatalar facialara yol açıyor, hassasiyet olmalı. Baykar'ın İHA'larına dönük olarak ortay koyulan açıklamalar yanlış. Muhalefet etmek adı altında bir seviyesiyle yürütüldüğünü gördük. İHA'ların orman yangınlarında kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo oluşturmaktadır. Hastalıklı bir grup tarafından hedef alınmaktadır.

İSLAMOFOBİK SALDIRILAR

Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur.