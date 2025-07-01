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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti kabulü için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulüne ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı'mız haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek. Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır.' dedi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 13:05 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti kabulü için tarih verdi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlenen Milletvekilleri ile Kahvaltı Programı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

(Dini değerleri aşağılayan karikatüre soruşturma) En güçlü şekilde tepki verdik. Lanetliyoruz.

Bunun sanat ve fikir özgürlüğüyle herhangi bir alakası yok. Bize göre doğrudan İslam düşmanlığı ve Peygamber Efendimize saygısızlık yapan bir nefret suçudur.

Bunlar yapılırken bazı kişilerin polis güçlerine saldırması gibi davranışlar tabii ki kabul edilemez, unutmayalım ki tepkimizi gösterirken muhakkak suretle hakkaniyet çizgisi içerisinde kalmak lazım.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DEM PARTİ HEYETİNİ KABULÜ

Cumhurbaşkanı'mız haftaya DEM Parti heyetini kabul edecek. Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır.

Burada iki şeyi bir arada söylüyoruz bir, terörsüz Türkiye diyoruz, bir de bunun bölgemiz için ilham kaynağı olacağını ve terörsüz bir bölge iradesinin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacağını söylüyoruz.

Cumhur İttifakı'nın iradesiyle başlayan bir süreç, daha sonra devlet politikasına dönüşmüştür.

Milletin iradesi çerçevesinde bu süreç şu aşamaya kadar gayet kendi takviminde doğru bir şekilde geldi bundan sonrasında da inşallah günler içerisinde bu sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Türkiye egemen bir devlet olarak, kendi milli egemenliğine dönük saldırılar karşısında kendi güvenliğini korumak için adım atıyor ama bu dolaylı olarak Avrupa güvenliğine de olumlu katkıda bulunmuştur.

Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye vazgeçilmezdir. Türkiye'siz bir denklemde Avrupa güvenliği yoktur.

Orada Peygamber Efendimizi ve Hz Musa'yı temsilen çirkin bir örnekleme yapılması esasen basit bir din tartışması gibi sunulmaya çalışılan geri tarafında Siyonist soykırımı mazur göstermeye çalışan bir zihin dünyası var.

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