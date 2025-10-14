İSTANBUL 21°C / 12°C
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı karede olmayı kabul etmez, her şeye hazırlıklıydık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Mısır'daki Gazze Zirvesi için Şarm el-Şeyh'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının pisti pas geçmesine ilişkin 'Netanyahu'nun en başta katılımı söz konusu değildi. Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı karede olmayı kabul etmez. Her şeye hazırlıklıydık' dedi.

AA14 Ekim 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı karede olmayı kabul etmez, her şeye hazırlıklıydık
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"FİLİSTİN, FİLİSTİNLİLER TARAFINDAN YÖNETİLMELİDİR"

Orta Doğu sorunu aslında Filistin sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden, herhangi bir şekilde Orta Doğu'daki diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir.

Netanyahu hükümetinin acımasız katliam politikaları neticesinde ortaya çıkan tablo, insanlığın gördüğü en acımasız tablolardan bir tanesidir.

Filistin meselesinin çözüldü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız, egemen bir Filistin Devletinin kurulması çözümün yegâne tanımıdır.

Netanyahu'nun, siyasi kariyerini ve geleceğini katliam yapmaya bağlamış bir siyasi figür olduğu son derece nettir.

Gazze'de kardeşlerimiz nefes aldı. Kalıcı barışa ulaşacak mekanizmalar oluşturulacak. Daha gidilecek çok yol var. Provokasyona çok açık süreç. Netanyahu hükümeti uyum göstermiş gözüküyor.

Filistin, Filistinliler tarafından yönetilmelidir.

Nihai amaç, Filistin Devleti'nin kurulması olmalıdır. Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi gibi planlar asla söz konusu olamaz.

Gazze'ye şimdiye kadarki en yüksek miktarda kamyon sayısı ile tır sayısı ile insani yardımın girmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Terörsüz Türkiye çalışmalarımız devam etmektedir. Terörsüz Türkiye'nin birtakım odaklar tarafından sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, Suriye'de SDG ve benzeri yapıların yaklaşımları çerçevesinde bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da karşı duracağımızı ifade etmek isterim.

Sayın Devlet Bahçeli'nin hibe ettiği bir arsa üzerinden Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın belki de en büyük Cemevi yapıldı ve açılışı gerçekleştirildi.

"CHP TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA DURDU"

Cumhuriyet Halk Partisi bırakın bizim söylediklerimizi kendi mirası, milli hassasiyetlerle ilgili mirası konusunda bile dış politikada reddi miras yapan bir çizgiye gelmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi'nde politik magazinden sorumlu bir genel başkan yardımcılığı olsaydı Sayın Özgür Özel bunu hakkıyla yerine getirirdir ama politik magazin, politik partilerin işi değildir

Konuşan kişinin köklü bir partinin genel başkanı olarak konuşmasını isteriz, bir politik magazin organizasyonun başındaki kişi olarak dış politika değerlendirmesi yapması gibi bir şey gerçekten doğru bir şey değil bundan uzak durulmasını kendilerine öneririz

CHP önce 'Hamas terör örgütü' dedi. Hep tarihin yanlış tarafında durdular.

Son yıllarda CHP, bırakın bizim söylediklerimizi, kendi mirası olan millî hassasiyetler konusunda bile dış politikada reddi miras yapan bir çizgiye gelmiştir.

"BİNLERCE YILLIK TECRÜBEYE SAHİP BİR ORDUYA SAHİBİZ"

AK Parti Alevilerin yanındadır. Alevi canlarımızla biriz, beraberiz

Harp sanatı konusunda her zaman söylüyoruz yüzlerce, binlerce yıllık tecrübeye sahip bir orduya sahibiz. Kahraman Silahlı Kuvvetler bütün bu etrafımızdaki yeni gelişmeleri de değerlendirecektir.

Herhangi bir şekilde Netanyahu'nun en başta bu zirveye katılması gibi bir şey söz konusu değildi. Cumhurbaşkanımızın net iradesi çok kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde içinde, zirvede, aynı masada olmayı kabul etmezdi. Her şeye hazırlıklıydık.

