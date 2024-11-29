İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7001
  • EURO
    36,6996
  • ALTIN
    2965.43
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur' dedi.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 19:24 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur
ABONE OL

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca Filistin davasının en büyük destekçisi olmuştur. Yıllardır bulunduğu her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade etmiştir. Bu sözlerini de bedeli ödenmiş bir siyasi hayatla ve Filistinli kardeşlerimize her alanda destek olarak hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyeti, insanlık cephesinin onurudur. Birilerinin başka odakların tezleriyle bunu sorgulamaya kalkması sadece provokasyondur. Cumhurbaşkanımız, insanlığın vicdanlı seslerinin ifade ettiği gibi, Filistin davasına sahip çıkan en değerli siyasi eylemlerin sahibidir" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.