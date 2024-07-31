AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

* Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa, başka bir devletin toprakların Tahran'a füze atılarak bu suikast gerçekleştirilmişse İsrail'in bütün bölgede suikastlar ve istikrarsızlaştırıcı eylemler yapacak bir organizasyon ağı içerisinde olduğu görülmektedir.

* Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

* Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır.

* Bir takım dini referansları istismar ederek 'siyasi proje' peşinde koşan bu soykırımcı hükümet bugün gelinen noktada tamamen bölge barışını hedef aldığını göstermektedir.

* Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi, insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en net, en güçlü ses Türkiye'den çıktı.

* Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Netenyahu'nun katliamcı soykırımcı ekibinin saldırgan bir siyaset peşinden koştuğunu ve bunun ülkemiz dahil bölge ülkelerine hepsine milli güvenliğini tehdit eden sonuçları olacağını söylemişti

* Soykırım sebebiyle yargılanması gereken birisini, (ABD Parlamentosu) parlamentoda 50 kere ayakta alkışlarsanız işte bugünkü bu suikastlardan de sorumlu olursunuz.

* Şehit Haniyye, haftalardır ve aylardır barıştan bahsediyordu. Barış için uğraşan birisine bu suikastı düzenleyerek Siyonist şebekenin verdiği mesaj, barış isteyenleri öldürmek şeklindedir

* Resmen İsrail hükümeti bu eylemi yaparak bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur. Bunun karşısında barış isteyenler somut eylemlerle harekete geçmelidir.

* Hastalıklı bir katil şebekesiyle karşı karşıyadır dünya. Barış isteyen ve ömrünü Filistin davasına adamış bir kişi olan İsmail Haniyye'nin şehit edilmesi sadece Filistin davasını savunanların acısı değildir.