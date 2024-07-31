İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1448
  • EURO
    35,9626
  • ALTIN
    2579.07
  • BIST100
    10612.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 'Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir' dedi.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

* Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa, başka bir devletin toprakların Tahran'a füze atılarak bu suikast gerçekleştirilmişse İsrail'in bütün bölgede suikastlar ve istikrarsızlaştırıcı eylemler yapacak bir organizasyon ağı içerisinde olduğu görülmektedir.

* Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

* Dünya barışının kilidi Orta Doğu barışıdır, Orta Doğu barışının kilidi de Filistin barışıdır.

* Bir takım dini referansları istismar ederek 'siyasi proje' peşinde koşan bu soykırımcı hükümet bugün gelinen noktada tamamen bölge barışını hedef aldığını göstermektedir.

* Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi, insanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en net, en güçlü ses Türkiye'den çıktı.

* Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Netenyahu'nun katliamcı soykırımcı ekibinin saldırgan bir siyaset peşinden koştuğunu ve bunun ülkemiz dahil bölge ülkelerine hepsine milli güvenliğini tehdit eden sonuçları olacağını söylemişti

* Soykırım sebebiyle yargılanması gereken birisini, (ABD Parlamentosu) parlamentoda 50 kere ayakta alkışlarsanız işte bugünkü bu suikastlardan de sorumlu olursunuz.

* Şehit Haniyye, haftalardır ve aylardır barıştan bahsediyordu. Barış için uğraşan birisine bu suikastı düzenleyerek Siyonist şebekenin verdiği mesaj, barış isteyenleri öldürmek şeklindedir

* Resmen İsrail hükümeti bu eylemi yaparak bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur. Bunun karşısında barış isteyenler somut eylemlerle harekete geçmelidir.

* Hastalıklı bir katil şebekesiyle karşı karşıyadır dünya. Barış isteyen ve ömrünü Filistin davasına adamış bir kişi olan İsmail Haniyye'nin şehit edilmesi sadece Filistin davasını savunanların acısı değildir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.