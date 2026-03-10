AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyanın çok zor zamanlarından birisindeyiz

Çelik, Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'ndaki Ramazan Kültür Akşamı ve iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Çelik, Ankara Üniversitesinin bütün fakültelerinden öğrencilerin böylesine birlik ve beraberlik içinde bir sofranın etrafında buluşmasının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Bunun dünyanın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir birliktelik olduğunu vurgulayan Çelik, bunun için öğrencileri tebrik etti.

"Dünyanın çok zor zamanlarından birisindeyiz." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Savaşlar, depremler, kıtlıklar, yoksulluklar dünyanın her tarafını sarmış durumda. Bütün bunların içerisinde ülkemizin, memleketimizin geleceğine daha güzel imzalar atmak için bu birlikteliği, bu beraberliği daha güçlü bir şekilde korumamız gerekiyor. Gazze'deki soykırımdan en son İran'a saldırıya kadar bir sürü kötülük etrafımızda kol geziyor. Hem bu kötülüklerle mücadele ediyoruz hem de ülkemizi bu kötülüklerden korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama en büyük gücümüz, en büyük kuvvetimiz; birliğimiz, beraberliğimizdir. Siz de bugün bunun en güzel örneğini gösteriyorsunuz."

"BİZİ, BU ATEŞ ÇEMBERİNİN DIŞINDA TUTAN GÜÇ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da iftar programına 15 bin civarında öğretim üyesi, idari personel, öğrenci ve misafir bulunduğunu söyleyerek, "Ankara Üniversitesi olarak bir iftar sofrası kuruyoruz ama aslında bir gönül sofrası kuruyoruz." dedi.

Türkiye'nin etrafının "ateş çemberi" olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ünüvar, "Ama hamdolsun ülkemiz dimdik ayakta ve bu ateş çemberinin dışında. Bizi, bu ateş çemberinin dışında tutan güç, birlik ve beraberliğimiz." diye konuştu.

"KARDEŞLİK SOFRALARIMIZLA RAMAZAN COŞKUSUNU ARTIRARAK DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de bu sene üniversitelerde, liselerde, caddelerde, sokaklarda ramazan coşkusunu çok daha farklı bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Üniversitelerimizdeki kardeşlik sofralarımızla ramazan coşkusunu ve heyecanını artırarak devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin 207 üniversitesinde kardeşlik iftarları gerçekleştirdiklerini anlatan İbiş, "Bugün bu meydanda bu anlamlı iftar... Belki de 10, 20, 30 yıl önce buralarda bu iftarları yapmak hayaldi." ifadesini kullandı.

İbiş, bu hayallerinin en büyük savunucusu ve bu hayalleri gerçekleştirmede büyük katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu arada Ömer Çelik, Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Yusuf İbiş, iftar öncesi öğrencileri masalarında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.