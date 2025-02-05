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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız

Gazze'nin Filistin Devleti'nin öz toprağı olduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız. Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir' dedi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Gazze ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil, sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, bunun en temel insan hakları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve hiçbir meşruiyetinin bulunmadığını belirtti.

Bu yaklaşımın soykırım siyasetini teşvik ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız. Yegane çözüm, Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıdır. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz; Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti'nin öz toprağıdır."

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