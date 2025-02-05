AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Gazze ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil, sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir" değerlendirmesinde bulunan Çelik, bunun en temel insan hakları ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve hiçbir meşruiyetinin bulunmadığını belirtti.

Bu yaklaşımın soykırım siyasetini teşvik ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız. Yegane çözüm, Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıdır. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz; Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti'nin öz toprağıdır."