AK Parti Sözcüsü Çelik: Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük, karşı karşıya getirmek istiyor gibi bir yaklaşım provokatiftir ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür. Kınanması gereken son derece provokatif bir yaklaşımdır.

Harbiye de imam hatipler de milletin değeridir

Cumhurbaşkanımızın Harbiye hassasiyeti de son derece yüksektir. Bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.

NARİN CİNAYETİ

Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler.

Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir.

Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.

CHP'YE GAZZE TEPKİSİ

Bizim Gazze'yle tarihi bağlarımız olduğu gibi vicdani bağlarımız da var. CHP'nin Gazze konusundaki tutumu vicdansızdır.



SOYKIRIMCI İSRAİL TARAFINDAN KATLEDİLEN EYGİ

Ayşenur Eygi Ezgi kardeşimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazze'deki küresel vicdanı ayakta tutan herkese buradan başsağlığı diliyoruz.

ABD yönetiminden yapılan açıklamalar ibretlik. İsrail'in rolünü saklamak vicdani bir açıktır.

Netanyahu hükümeti bir katil şebekesidir. Netanyahu hükümetinin emriyle hareket eden, sivilleri öldüren herkes katildir, soykırımcıdır.



ABD-GKRY ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI

Bu şekilde bir askeri işbirliği anlaşmasının yapılması buradaki sıkıntıları daha da derinleştirecek, Rum tarafının şımarıklığını daha da tahrik edecek bir yaklaşımdır son derece sorumsuz bir değerlendirmedir.