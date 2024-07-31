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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından açıklamada bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Mahmut Abbas ve İsmail Heniyye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı yapıldı. Heniyye, Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı.' dedi.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Heniyye, Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesine yönelik A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı yapıldı. Haniye Ağustos ayında TBMM'de konuşma yapacaktı." dedi.

"MECLİS TATİLE GİRDİĞİ İÇİN ÖZEL BİR TOPLANTI OLARAK YAPILACAKTI"

İkilinin TBMM'de konuşma planı olduğunu söyleyen Çelik, "Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı." ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Sözcüsü
  • İsmail Haniyyen
  • Tahranda şehit

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