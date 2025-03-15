İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Herkes İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerini savunmak olduğunu anlamalı
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Herkes İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerini savunmak olduğunu anlamalı

'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü' dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor.' dedi.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Herkes İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerini savunmak olduğunu anlamalı
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobi'yle Mücadele Uluslararası Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslamofobi'yle Mücadele Uluslararası Günü'nün İslami değerlere yönelik bir nefret oluşumunu engellemek adına ortaya çıktığını vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İslamofobi'yle Mücadele Uluslararası Günü. İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz. Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını 'İslam düşmanlığı' olarak tanımlamıştır. İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz. İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur. İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir. Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.