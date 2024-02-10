AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırı hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Demokrasimizin güvenliği bütün siyasi partilerimizin güvenliğini içerir. Türkiye'de seçim süreçlerine gölge düşürecek bir eyleme izin verilmez. Her ne olursa olsun hiç kimse Türkiye'de bir güvensizlik ortamı oluşturamaz. Hiç kimse sandık güvenliğini tehlikeye atamaz. Hiç kimse siyasi partilerin temsilcilerinin ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atamaz. Sandığa doğru giderken Türkiye'de seçim güvenliği konusunda bir algı oluşturmaya çalışanlar olabilir. Vatandaşımızla sandık arasına geçmişte bir takım eylemlerle girmeye çalışanlar oldu, Türkiye bunları da bertaraf etme konusunda tecrübelidir" dedi.

