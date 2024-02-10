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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, saldırıya ilişkin 24'e konuştu: Hiç kimse Türkiye'nin güvenliğine gölge düşüremez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırı hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Demokrasimizin güvenliği bütün siyasi partilerimizin güvenliğini içerir. Türkiye'de seçim süreçlerine gölge düşürecek bir eyleme izin verilmez' dedi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 19:14 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, saldırıya ilişkin 24'e konuştu: Hiç kimse Türkiye'nin güvenliğine gölge düşüremez
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a düzenlenen silahlı saldırı hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Demokrasimizin güvenliği bütün siyasi partilerimizin güvenliğini içerir. Türkiye'de seçim süreçlerine gölge düşürecek bir eyleme izin verilmez. Her ne olursa olsun hiç kimse Türkiye'de bir güvensizlik ortamı oluşturamaz. Hiç kimse sandık güvenliğini tehlikeye atamaz. Hiç kimse siyasi partilerin temsilcilerinin ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atamaz. Sandığa doğru giderken Türkiye'de seçim güvenliği konusunda bir algı oluşturmaya çalışanlar olabilir. Vatandaşımızla sandık arasına geçmişte bir takım eylemlerle girmeye çalışanlar oldu, Türkiye bunları da bertaraf etme konusunda tecrübelidir" dedi.

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