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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz' dedi.

16 Temmuz 2024 Salı 15:41 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netenyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

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