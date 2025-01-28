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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadın Kolları Başkanlığına İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan aday olarak belirlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinin 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi'nde İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın aday olarak belirlendiğini açıkladı.

AA28 Ocak 2025 Salı 23:34 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadın Kolları Başkanlığına İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan aday olarak belirlendi
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tuğba Işık Ercan belirlendi. Çok tebrik ediyoruz. Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir'e ve kıymetli ekibine bugüne kadarki emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Partimize hayırlı olsun."

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