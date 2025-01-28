Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tuğba Işık Ercan belirlendi. Çok tebrik ediyoruz. Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir'e ve kıymetli ekibine bugüne kadarki emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Partimize hayırlı olsun."

