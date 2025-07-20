İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz.' ifadesini kullandı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 13:45 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz
ABONE OL

Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda KKTC'ye verdiği destek son derece anlamlı ve etkili sonuçlar üretmeye devam ediyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.