İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya devam edeceğiz
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yoluna güvenle devam ediyor. Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya devam edeceğiz
ABONE OL

Çelik, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor. Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderleri olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Şehit Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla, kahraman gazilerimizi ise hürmetle anıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.