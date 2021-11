AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron'un ''Türkiye askerlerini çeksin'' çağrısı skandaldır

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 18:33

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyen Çelik, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, annelere sevgi ve saygılarını iletti.

Çelik, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her türlü desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk davası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği olan Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle anan Çelik, "Bugünlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun anlamı daha da iyi idrak ediliyor ve daha iyi anlaşılıyor. Rum-Yunan ikilisinin bütün güçlerini kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini gasbetme yönündeki saldırgan ve maksimalist davranışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar haklı bir zemine oturduğunu, Kıbrıs Türk davasının ne kadar önemli bir dava olduğunu bir kere daha gösteriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatının her anında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olduğunu ve bu mücadeleyi sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Çelik, "Özellikle son zamanlarda Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan ve başka ülkeleri de yanlarına alma gayretiyle Rum-Yunan ikilisinin bu haksız ve hukuksuz siyasetine karşı en güçlü duruşu Cumhurbaşkanımız ve Türkiye ortaya koymaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak, Kıbrıs Türk davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacaktır." dedi.

Çelik, gönüllerinin ve her türlü desteklerinin Kıbrıs Türk davasıyla beraber olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Geçmişten bugüne ne zaman masaya oturulsa Rum tarafı birtakım kazanımlar elde etme, ondan sonra da masayı bozma, daha sonra tekrar masaya oturmayıysa önceden kaldıkları yerden devam ettirme şeklinde maalesef siyasi bir oyun olarak niteleyebileceğimiz bir şekilde sürdürmüştür. Bundan sonrasında artık neyin nasıl konuşulacağı ve hangi hedefe varılacağı net olmadan hiçbir şekilde bu masaların kurulmasının bir anlamı yoktur. Çünkü bu masaların neticesinde Rum tarafının yalan söyleme, Avrupa Birliğinin de maalesef bu yalan siyasetine 'Rum tarafı Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir' diyerekten mahalle dayanışması altında hiçbir ilkeye dayanmayan bir şekilde destek vermesi şeklinde bir oyun devam ediyor. Ne Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu oyunun herhangi bir şekilde tarafı olmayacaktır. Ama dediğimiz gibi net bir şekilde neyin konuşulacağı ve hangi hedefe varmak üzere konuşulacağı şeklinde bir tutum ortaya çıkarsa o değerlendirilecektir."

- "Haksız, hukuksuz ve ahlaksız bir tavır"

Bütün Kıbrıs Adası'na ait gaz kaynaklarının sadece Rum tarafı tarafından gasbedilmesi gibi bir tutuma en güçlü şekilde karşı çıktıklarını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların ya baştan iki taraf arasında bölüştürülmesi ya da gelirin elde edilmesinin baştan bu şekilde belirlenmesiyle bir mekanizma kurulmasının önemli olduğunu belirttik. Fakat Rum tarafı bir kere daha bu gasp siyasetini sürdürmek, gasp siyasetini daha da geliştirmek için tuttu 'Ben bunların hepsini alırım, bu gelirleri elde ederim, bir gün bir çözüm olursa Türk tarafıyla paylaşırım' gibisinden haksız, hukuksuz ve ahlaksız bir tavır ortaya koydu. Bu da tabii hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hem de Türkiye Cumhuriyeti tarafından reddedilmiştir, hiçbir zaman da kabul edilmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk davasına desteğimizi, bütün kardeşlerimize buradan sevgilerimizi saygılarımızı bir kere daha ifade ediyoruz."

- "Haklı mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz"

Ahıska Türkleri'nin içinde bulunduğu şartlar, kültürlerini korumaları ve varlıklarını idame ettirmelerinin parti olarak her zaman gündemlerinde olduğunu dile getiren Çelik, "Acı sürgünün yıl dönümünde bir kere daha hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Ahıska Türkleri dünyanın her tarafında Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize gönülden bağlı kardeşlerimizdir. Biz de dünyanın her tarafında ve ülkemiz içerisinde misafir ettiğimiz Ahıska Türkleri ile aynı milletin parçası olmaktan büyük bir sevinç duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Onların acılarını hiçbir zaman unutmayacağız, haklı mücadelelerine destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çelik, Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral'ın bu göreve yeniden seçildiğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyoruz, bu görevde dünya barışı için, hukukun egemenliği için hukuk alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle daha önemli işlere imza atacağına inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski adıyla Türk Konseyi Zirvesi yeni adıyla Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmasının yeni dönemin vizyon belgesi olarak tarihe geçtiğini söyleyen Çelik, buradaki ana temanın Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler olduğunu anımsattı.

Bu temanın dünyaya medeni şehirler armağan etmiş Türk dünyası açısından önemli olduğuna işaret eden Çelik, "Hem bu vizyon belgesinin kabul edilmesi hem de yeni isim geleceğe dönük olarak bir kararlılığı ifade ediyor." dedi.

Zirvenin Yassıada'da yapılmasının da önemli bir mesaj içerdiğini belirten Çelik, geçmişte acıların sembolü olan adanın artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak bir iradeye dönüştüğünü, burada Türkiye'nin bütün dünyaya vereceği demokrasi, hukuk, dayanışma, kardeşlik ve yeni vizyon toplantılarının yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak seçildiğini dile getiren Çelik, "Aksakallılar önemli bir danışma organı olarak icra görevi ortaya koyuyor. Bunun bütün devlet başkanlarının onayıyla seçilmesi de son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkistan coğrafyasının medeniyetin beşiği olan mirasını gelecek nesillere taşımak, yeni donanımlarla güçlendirmek için yapılan çalışmaları biz de parti olarak desteklemeye ve bunlara katkıda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.