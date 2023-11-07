AK Parti Sözcüsü Çelik: MKYK ile seçim çalışmalarımız başlamıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Teşkilatlarla ilgili olarak MKYK'mız genel başkanımız il ve ilçelerin atanmasıyla ilgili yetki vermektedir. Bu yetki talebi görüşülmüş uygun bulunmuştur. Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuuyuyla paylaşacaktır.

"TAKVİM ÇALIŞMASI 1-2 GÜN İÇİNDE GENEL BAŞKANIMIZLA PAYLAŞILACAKTIR"

Adaylar ne zaman başvuracak, hangi yöntemler uygulanacak takvim çalışması bir iki gün içinde sayın genel başkanımızla paylaşılacaktır.

"KATLİAM SİYASETİNİ YÜRÜTÜYORLAR"

Gazze'de gelinen noktada görülmüştür ki, Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırım kapsamına giren yaklaşımdır. Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutuyorlar, Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken kadınları, çocukları hedef alarak katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef katledilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Böyle bir acıyı, trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak ayrı bir acı fakat ortaya konulan katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 binin 7 bini sivil, çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir.

"SAVAŞ SUÇU NİTELİĞİNDE GELİŞMELER"

Doğrudan sivillerin tedavi gördüğü 16 hastane, 32 sağlık ocağı ve 105 sağlık merkezi doğrudan İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, 40 bin konut tamamen yıkılmıştır. Tüm bunlar savaş suçu niteliğinde gelişmelerdir.

"BM İNSAN HAKLARI KOMİSERİ, GİDİŞATTAKİ VAHŞETİ GÖREREK İSTİFA ETTİ"

Gazze halkına dönük olarak Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu katliam siyaseti soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez hale gelmiştir. BM Genel Sekreteri bunu 'dehşet' duygusuyla ifade ediyor. Tüm bu ifadelerine rağmen BM hiçbir şekilde sürecin gidişatına müdahil değil. 121 ülke İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı. Bu tablo içerisinde BM İnsan Hakları Komiseri, gidişattaki vahşeti görerek istifa etmiştir.