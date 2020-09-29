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Politika

Türkiye'den tam destek: Orası Azerbaycan toprağıdır, yanlarındayız

AK Parti Sözcüsü Çelik 'Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir.' dedi.

29 Eylül 2020 Salı 18:19 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 18:50
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl istiyorsa, ne şekilde istiyorsa her zaman yanlarında olmaya davam edecektir." dedi.

Çelik: "Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Uluslararası toplum Ermenistan'ı kınamalıdır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Azerbaycan ve Türkiye aynı kadere, aynı geleceğe, aynı değerlere sahip iki ülke."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Azerbaycan, topraklarını müdafaa hakkına sahiptir. Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan orada işgalcidir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez."

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