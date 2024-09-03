AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"21 Eylül 2024 tarihi itibari ile 2 gün sürecek şekilde delege seçimi takvimimiz söz konusu olacak. Yine 2 gün sürecek şekilde 12 Ekim 2024 tarihinde belde kongreleri söz konusu olacak"



"Ekonomiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. Orta vadeli program 5 Ekim'de açıklanacak. Bu çerçevede güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle programın ilerlediğini ve hedeflere ulaşmaya başladığını görüyoruz"

"Diyarbakır Anneleri'nin eylemi 6.yılına girdi. Buradan Ak Parti Genel Merkezi'nden evlatlarını terörden kurtarmak isteyen ve evladımı istiyorum diyerek yüksek bir insanlık, vicdan çağırısı yapan Diyarbakır Anneleri'ne bir kez daha saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz"

"Kürt çocuklarını terörün emrinde emperyalist projelerin lejyoneri yapmaya çalışanlara inat bu ülkede Türk-Kürt herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bilinciyle bu çocukların memleketin geleceğinde yol alması bizim arzumuz ve idealimizdir"

"Bugün uzun bir devlet geleneğine sahibiz, uzun bir tarihe sahibiz ve bu tarihin içinden süzülerek gelmiş gözbebeğimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'mizle de geleceğe yürüyoruz"

"Siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın kullandığı demokratik irade, milli iradenin omurgasını teşkil eder. Demokrasinin esasıdır, Cumhuriyetin temel değeridir"



"Siyasi partiler tutup da bu nefret siyasetinin taşıyıcısı, alkışlayıcısı ve hamisi haline gelirlerse o zaman problem büyüktür demektir. Herkesin sorumlu davranmasında fayda var"

