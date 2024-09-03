İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9888
  • EURO
    37,6391
  • ALTIN
    2712.12
  • BIST100
    10035.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Ne Atatürk'e ne de Erdoğan'a saygısızlık kabul edilebilir
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ne Atatürk'e ne de Erdoğan'a saygısızlık kabul edilebilir

Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Atatürkçülük yapıyorum diyerek vatandaşlarımızın bir kısmının değerlerine saldıranlar hem Atatürk'ümüze hem de cumhuriyetimizin değerlerine saygısızlık yapıyorlar. Hakaret, tahrik içeren bunlar ilkel bir nefret söyleminin unsurlarıdır ve bunların iç cepheyi dağıtmaya dönük olarak bir faaliyet gösterdiğini net bir şekilde ifade etmek isterim' dedi.

3 Eylül 2024 Salı 16:03 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"21 Eylül 2024 tarihi itibari ile 2 gün sürecek şekilde delege seçimi takvimimiz söz konusu olacak. Yine 2 gün sürecek şekilde 12 Ekim 2024 tarihinde belde kongreleri söz konusu olacak"

"Ekonomiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. Orta vadeli program 5 Ekim'de açıklanacak. Bu çerçevede güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle programın ilerlediğini ve hedeflere ulaşmaya başladığını görüyoruz"

"Diyarbakır Anneleri'nin eylemi 6.yılına girdi. Buradan Ak Parti Genel Merkezi'nden evlatlarını terörden kurtarmak isteyen ve evladımı istiyorum diyerek yüksek bir insanlık, vicdan çağırısı yapan Diyarbakır Anneleri'ne bir kez daha saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz"

"Kürt çocuklarını terörün emrinde emperyalist projelerin lejyoneri yapmaya çalışanlara inat bu ülkede Türk-Kürt herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bilinciyle bu çocukların memleketin geleceğinde yol alması bizim arzumuz ve idealimizdir"

"Bugün uzun bir devlet geleneğine sahibiz, uzun bir tarihe sahibiz ve bu tarihin içinden süzülerek gelmiş gözbebeğimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'mizle de geleceğe yürüyoruz"

"Siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımızın kullandığı demokratik irade, milli iradenin omurgasını teşkil eder. Demokrasinin esasıdır, Cumhuriyetin temel değeridir"

"Siyasi partiler tutup da bu nefret siyasetinin taşıyıcısı, alkışlayıcısı ve hamisi haline gelirlerse o zaman problem büyüktür demektir. Herkesin sorumlu davranmasında fayda var"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.