Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır.

Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.