İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0926
  • EURO
    48,3769
  • ALTIN
    5389.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz' dedi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz
ABONE OL

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır.

Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.