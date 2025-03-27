AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in kullandığı dil son derece zehirli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Rümeysa Öztürk'e atfedilen suç Filistin'deki İsrail soykırımına karşı çıkmasıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Uluslararası medya dilinde manipülasyon ortaya çıkıyor. Siyonistlerin kendi suçlarını örtbas etmek için kullandığı özdeşleşme bu.

Defalarca ifade ettik, antisemitizme de İslam düşmanlığına da karşıyız. Bu soykırım faaliyetlerine karşı olmanın insanlık değerlerini savunmakla eş anlama geliyor. Cumhurbaşkanımız bunu uzun yıllardır dünyanın çeşitli platformlarında net şekilde ifade ediyor ve bunu bütün paydaşları ile her ortamda paylaşıyor. Rümeysa örneğinde olduğu gibi soykırıma karşı çıkanları antisemitizmle suçlamak soykırımı örtbas etmektir.

"ÖZEL'İN KULLANDIĞI DİL SON DERECE ZEHİRLİ"

Özgür Özel'in konuşması bir siyasetçinin konuşması olarak adlandırılamayacak noktada. Biz kendisinin konuşmaları hedef gösterme, manipülasyon olarak başladığı andan itibaren uyarılarımızı yaptık. Sürekli bir yerlerden onay alma motivasyonu ile Cumhurbaşkanımıza partimize olan saldırılarının kurgusunu iyi biliyoruz.

Bir genel başkanın kendisini böyle bir dar alana sıkıştırmasının ne manaya geldiği bilinmekte. CHP Genel Başkanı'nın bir vesayet altında olduğu net bir şekilde görülüyor. Bahsettiğim bu vesayet ve özgürleşememe durumu nedeniyle demokratik protestosunu da istismar ederek kendi kurultay gündeminin parçası haline getirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanımıza dönük yalan siyasetinde de bunu net şekilde görüyoruz. Bütün gelişmeleri kendi kurultay süreçlerinin malzemesi yapmaya çalışıyor. Enerjisini AK Parti'mize ve cumhurbaşkanımıza yöneltmesi bir sonuç doğurmayacaktır. Biz defalarca rakipleri ile yarışmış ve sonucunu almış bir siyasi hareketiz.

CHP meseleyi yönetememiştir. Özgür Özel enerjisini partisinin içine yöneltsin. Yolsuzluk iddiası CHP içinden geldi. Bizim üzerimizden konuşmayı bıraksın. Özel'in kullandığı dil son derece zehirli bir dildir. Cumhurbaşkanımıza söylediklerini Esad'a söylememiştir.

Alenen medya kuruluşlarını ve bir takım şirketleri hedef göstererek aslında Türkiye'de kutuplaşmanın telif haklarının kime ait olduğunu bir kere daha gösterdiler.

Demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız, bir hukuk devletinde olan Anayasa ve kanunlara uygun bir şekilde bu demokratik haklarını kullandıkları müddetçe hepimiz buna saygı duyarız.

KONUŞMALARININ DOĞURDUĞU SONUÇLARI YÖNETEMEZ HALE GELDİ

Demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız, bir hukuk devletinde olan kanunlara uygun şekilde, demokratik haklarını kullandıkları sürece hepimiz saygı duyarız. Ama bir takım grupların bu kitlelere sızmaya başladığını ifade ettik. Öyle bir noktaya geldi ki; Sayın Özel bir siyasetçi dilinin dışına çıktığında artık kendi konuşmalarının doğurduğu sonuçları yönetemez hale geldi.

MEDYAYI VE BİRTAKIM ŞİRKETLERİ HEDEF GÖSTERİYOR

Alenen medyayı ve bir takım şirketleri hedef göstererek, aslında Türkiye'de kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu gösterdiler. Bizim geçmişte bazı çeşitli zamanlarda yaptığımız boykot çağrılarıyla örnek vermeye çalışıyor. Maalesef bu boykot çağrısına karşı çıkmamızı, İsrail'e karşı yürüttüğümüz boykot çağrısıyla mukayese edenler var.

Bu boykot İsrail'in soykırımcılığı nedeniyledir. Bizim çağrısını yaptığımız boykot ile bunun mukayase edilmesi akıl dışı tutumdur. Bizim medya gruplarına dönük söylemlerimizde siyasi tartışma yok, tam tersi siyaseti yok etmek üzere askeri vesayet ve yargı vesayeti üzerinden siyaset kurumuna yapılan saldırılara karşı bir iradedir bu. Bazı medya grupları sivil siyaseti hedef alarak konuşuyordu ve demokrasiyi sakatlamaya dönük konuşuyordu ve biz de buna karşı irade geliştirmiştir.

MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUZ

Gelinen noktada CHP'nin genel başkanı İngiltere'den kendi tezlerine, CHP'ye yeterince destek bulamadıkları için kırgınlığını ifade ediyor. Tabii bu bütün milletimizin gözü önünde gerçekleşiyor. CHP köklü bir partidir. CHP Genel Başkanı başka ülkenin desteği olmadığı için kendisini terk edilmiş hissettiğini söylüyor. Bunu tüm milletimizin takdirine sunuyoruz.

BÜYÜK BİR KABİLİYETSİZLİĞİN İŞARETİ

Özel sürekli olarak İstanbul Başsavcısını hedef alıyor. Yargı süreçleri tabii ki medeni bir üslupla eşleştirilebilir. Bizde de her zaman yargı süreçleriyle ilgili eleştiriler olmuştur. Ama doğrudan İstanbul Cumhuriyet Bşasavcısını hedef almak, CHP yönetimi açısından gerçekten büyük bir kabiliyetsizliğin işareti olarak gündeme gelmektedir. Siyasi muhalefet nasıl yapılır? CHP, nasıl muhalefet yapılır diye yapay zekaya sorsun. Yapay zeka daha kapsamlı argümanlar verecektir. İstanbul Valisi'ni ve emniyet müdürünü provokasyon yapmakla suçluyorlar. İkisi de başarılı devlet adamlarıdır. orada demokratik protesto hakkını kullananlarla şiddete başvuranlar arasında ayrım yapmaya özen göstermişlerdir. Orada vandallık yapan, üzerlerine asit atan, balta ile saldıranların şiddetinden öncelikle oradaki demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşları sonra da bütün vatandaşlarımızı korumaya çalışmışlardır. Siz böyle konuşunca bir takım kriminal tipler oraya sızıp demokratik hakkını kullanan vatandaşlarımıza zarar verecek eylemler sergiliyor. Bunu emniyet güçlerimiz engelleyecektir ama siz onları hedef alıyorsunuz.

ÇİMLER OTURUP FİKİRLERİNİZİ TARTIŞIN

Bütün bu süreçte bizi üzen şey bir üniversitedeki karşıt görüşlü öğrenci kardeşlerimizin birbirine saldırmasıdır. Genç kardeşlerimize sesleniyor, hangi partiyi tutarsanız tutun, kendinizi etnik olarak nasıl adlandırırsanız adlandırın. Bir genç demokratik gösteri hakkını kullanmış, ben artık hiçbir şeyden yararlanamam diyor ve polisimiz de devlet sana bakar diyor. Karşıt fikirlerdeyiz diye birbirine saldıran üniversiteli kardeşlerimize söylüyorum çimlere oturup fikirlerinizi tartışın. Kimse kanunlara aykırı olmadığı sürece demokratik gösteri hakkını kullanabilir ama barbarlığa vandallığa geçit verilmez.

KAHVE ÜZERİNDEN KUTUPLAŞMA YARATIYORLAR

Kahve içmek üzerinden ve nereden kitap alınacağı üzerinden kutuplaşma yaratmak CHP Genel Başkanı'nın etiketi haline geldi. Kullandığınız tehdit doğrudan hedef gösterme anlamına geliyor. Kahve ve kitap üzerinden bir tartışma oluşturdunuz... Herkesi sağduyulu olmaya çalışıyoruz.