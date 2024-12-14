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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam Büyükelçiliğimizin açılması güçlü bir imza

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şam Büyükelçiliğimizin açılması güçlü bir imza
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Çelik, Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Büyükelçiliğe 12 yıl aradan sonra Türk bayrağının göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerinin yeniden başlamasının, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • Sözcü Çelik

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