AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası net mesaj: Şartlar ne olursa olsun yanındayız!

10 Ocak 2022 Pazartesi 18:04 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:52

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Pek çok arkadaşımız görevleri sırasında büyük risklerle karşı karşıya kaldı. Hepsine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Çalışan gazetecilerin, hakikatin peşinde koşan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bu sürekli olarak siyasette kutuplaşmadan, gerginliğin ve tansiyonun yükselmesinden bahsediliyor. Bu genel olarak muhalefetin siyasetçileri dile getiriyor. Tabi siyasette farklı görüşler olur. Burada farklı bir şey var. Öğretmenler gününde Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef göstermişti. Bu kutuplaştırma siyasetidir. Döndü vali ve kaymakamları hedef gösteren bir açıklama yaptı. Bir demokratik toplum düzeni en önemli vasfını Anayasal düzenden alır.

Darbelere karşı olmamız, en başta millet iradesiyle kurulan demokratik meşrutiyet imha edilmesinden dolayıdır. Anti demokratik siyaseti desteklenmesi işte bu şekilde türüyor. Hükümetin bürokratına hükümete dinlenme denmesi neye ifade ettiği her şeyi gösteriyor.

En son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi alınmasını hedef gösterdi. TV'de bakıyorum, demokrasi diyerek demokrasinin içeriği nasıl çalınır diye açıklama yapıyorlar.

KAZAKİSTAN'DAKİ SON DURUM

Kazakistan'daki durumu yakın takip ediyoruz. 2-3 Ocak'ta başlayıp 5 Ocak'ta hükümetin istifasıyla ortaya çıkan tablo hepimiz için üzüntü verici olmuştur. Kazakistan'la çok köklü ilişkilerimiz var. En son gelinen noktada Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmuş olması, önümüzdeki on yıllara dönük olan vizyon son derece kıymetlidir.

Kazakistan'ın kendine has özellikleri, doğal zenginlikleri, Kazak halkının birikimi Kazakistan'a özel bir yer vermiştir. Ortaya çıkan tabloyu yakın şekilde takip ediyoruz. Arzumuz, temennimiz Kazakistan'ın barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı günlerin geride bırakılmasıdır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye her zaman Kazakistan'ın yanında yer alacaktır.

İlk olay olduğunda Batılı haber ajansı bunu Türk Devlet Teşkilatı'nın çöküşü olarak nitelendirdi. Daha sonra birileri çıktı 'Erdoğan Kazakistan'da kaybetti' diye küçük akıl sergiledi. Cumhurbaşkanımız Kazakistan'ın bütünlüğünü, huzur içinde olmasını kendi kazanımı olarak görür. Birilerinin her olay ortaya çıktığında 'Türkiye kaybetti, Türkiye kazandı, Erdoğan kaybetti, Erdoğan kazandı' demek kötü bir siyaset anlayışının ürünüdür, provokatif yaklaşımlardır.