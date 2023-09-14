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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Oturup ders çalışsınlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki göstererek, “Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler, oturup ders çalışsınlar” dedi.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 19:24 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı: Oturup ders çalışsınlar
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. 'Türkiye'nin kurucu partisi' unvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz." dedi.

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