AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de olanların içinde değiliz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* Türkiye cumhuriyetine değil de başka devletlere söylenecek sözleri Sayın özgür Özel Türkiye'ye söylüyor.

* Türkiye'nin meşru çıkarları için Suriye'deyiz. Özgür Özel'in kullandığı ifadeler büyük bir sorumsuzluk.

* (Suriye'de yaşanan gelişmeler) Bu son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade ediyorlar. Bunların hepsi gerçek dışı ve yalandır.

* Orada iç dinamiklerden kaynaklanan bir tablo var.

* Şu anda en büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konulardan bir tanesine de ülkemize dönük olarak yeni bir göç dalgasının oluşmamasıdır.

* Burada şimdiye kadar bize verilen söz çerçevesinde ne Tel Rıfat'tan ne de Münbiç'ten terör unsurları çıkarılmadı. Dolayasıyla bu terör örgütlerinin oradaki varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve meşru haklarına dönük tehdittir.

* Suriye'de bize verilen sözler yerine getirilmedi. Terör unsurlarını görmek istemiyoruz dedik. Suriye rejimi terk ettiği yerlere PYD'yi davet ediyor. Bu da iş birliğini net gösteriyor.

* Rejim terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet ediyor.

* Bizim burada herhangi bir şekilde yayılmacı bir takım arzularımızın olduğunun söylenmesi baştan sona yalanadır. Komşularımıza dönük yayılmacı bir arzu içerisinde değiliz.

* Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur.