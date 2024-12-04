İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7617
  • EURO
    36,4876
  • ALTIN
    2955.99
  • BIST100
    9907.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de olanların içinde değiliz
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de olanların içinde değiliz

Partisinin genel merkezinde konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Suriye'de yaşanan gerginliklere yönelik, 'Gelişmelerin arkasında Türkiye'nin olduğu iddiası yalan. İç dinamiklerden kaynaklanan bir tablo var. Bu son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade ediyorlar. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Bizim burada herhangi bir şekilde yayılmacı bir takım arzularımızın olduğunun söylenmesi baştan sona yalanadır. Komşularımıza dönük yayılmacı bir arzu içerisinde değiliz.' dedi.

4 Aralık 2024 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de olanların içinde değiliz
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları;

* Türkiye cumhuriyetine değil de başka devletlere söylenecek sözleri Sayın özgür Özel Türkiye'ye söylüyor.

* Türkiye'nin meşru çıkarları için Suriye'deyiz. Özgür Özel'in kullandığı ifadeler büyük bir sorumsuzluk.

* (Suriye'de yaşanan gelişmeler) Bu son hareketliliğin arkasında Türkiye'nin bulunduğunu ifade ediyorlar. Bunların hepsi gerçek dışı ve yalandır.

* Orada iç dinamiklerden kaynaklanan bir tablo var.

* Şu anda en büyük hassasiyetle takip ettiğimiz konulardan bir tanesine de ülkemize dönük olarak yeni bir göç dalgasının oluşmamasıdır.

* Burada şimdiye kadar bize verilen söz çerçevesinde ne Tel Rıfat'tan ne de Münbiç'ten terör unsurları çıkarılmadı. Dolayasıyla bu terör örgütlerinin oradaki varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve meşru haklarına dönük tehdittir.

* Suriye'de bize verilen sözler yerine getirilmedi. Terör unsurlarını görmek istemiyoruz dedik. Suriye rejimi terk ettiği yerlere PYD'yi davet ediyor. Bu da iş birliğini net gösteriyor.

* Rejim terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet ediyor.

* Bizim burada herhangi bir şekilde yayılmacı bir takım arzularımızın olduğunun söylenmesi baştan sona yalanadır. Komşularımıza dönük yayılmacı bir arzu içerisinde değiliz.

* Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.