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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'nin bölünmesi milli güvenliğimize tehdittir

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Süveyda'da İsrail Dürzi kışkırtması yaptı. Suriye'nin bölünmesi milli güvenliğimize tehdittir' dedi. Çelik ayrıca, toplantının en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu ifade ederek, 'Netanyahu hükümetinin yargılanması bir insanlık meselesi' değerlendirmesinde bulundu.

23 Temmuz 2025 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye çapında yeni bir kampanya başlatacağız

Toplantının en önemli gündem maddesi her zamanki gibi Gazze'ydi.

Netanyahu hükümetinin yargılanması bir insanlık meselesi

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Süveyda'da İsrail Dürzi kışkırtması yaptı. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir.

İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmasına yönelik her faaliyet milli güvenliğimizi doğrudan tehdit ediyor

Suriye'de etnik ve mezhepsel krizleri tetiklemeye çalışanlar burada vekalet savaşları yoluyla bazı projeleri yürütmeye çalışan yabancı devletlerdir.

İMAM HATİP DÜŞMANLIĞI

LGS ile ilgili yalan bilgiler yayıldı. Yalan siyasetiyle mücadele etmeye devam edeceğiz.

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