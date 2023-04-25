AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm hazırlıkları tamamladık

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, partisinin Seyhan ilçesindeki seçim bürosu açılışında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az zaman kaldığını söyledi.

Hherkesin meselesini çözecek, herkese dokunacak siyasetleri işleyerek seçime gittiklerini dile getiren Çelik, "14 Mayıs'ta sandığa atacağımız oy Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için başkaları seçimden korksa da bizim bildiğimiz bir şey var. Seyhan'ımız sandık önüne gelsin diye sabırsızlanıyor, bunu merakla bekliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler, kadınlar, çiftçiler ve esnaf için açıkladığı projelere, desteklere değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Biz bu memleketi ilmek ilmek hizmetlerle donatarak, dokuyarak Türkiye'nin yüzyıllık altyapısını bitirdik, sorunlarını çözdük. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bütün siyasetleri tek tek hayata geçirdik. Bütün bu çerçevede baktığımızda 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatmak için bütün hazırlığımızı tamamladık. Onun için 14 Mayıs'ta sizlerin atacağı her oy Cumhurbaşkanımızın seçilmesi, adaylarımızın seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın başarısı için büyük bir mühür olacağı gibi her oyla birlikte 'Ben Türkiye Yüzyılı'na imzamı attım, mührümü vurdum.' diyeceksiniz."

Çelik, seçimlerde ilk defa oy kullanacaklara da seslenerek, "Siz hepimizden daha şanslısınız. İlk oyunuzu 'Başlasın Türkiye Yüzyılı hemen şimdi.' diye kullanacaksınız. O yüzden rahatlıkla genç kardeşlerimiz, ilk oyunu kullanacak kardeşlerimiz, oy sandığına gittiği zaman oyunu atarken 'Başlasın Türkiye Yüzyılı hemen şimdi.' diyerek o oyu rahatlıkla atabilir. Çünkü Türkiye Yüzyılı'nın başlaması için 20 yıldır yaptıklarımız, ortaya koyduklarımız, verdiğimiz mücadeleye tarih şahittir, millet şahittir, Adana şahittir, Seyhan şahittir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye için düşündükleri bir proje, iyilik, güzellik yok"

Muhalefeti, terör örgütlerinin desteğine karşı sessiz kalmakla suçlayan Çelik, şöyle konuştu:

"Her gün, karşımızdaki adaya, şu, bu terör grubundan, şer şebekesinden, Türkiye düşmanından bir destek geliyor. Bir tanesi de çıkıp 'Siz Türkiye'nin, milletin düşmanısınız, sizin verdiğiniz desteği ayağımın altına alıyorum.' demiyor. Neden? Bütün bunları bir araya getiren, masanın üstündekileri, altındakileri, arkasındakileri bir araya getiren Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Türkiye için düşündükleri bir proje, iyilik, güzellik yok. Tek düşündükleri şey 'Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti, Cumhur İttifakı başarısız olsun.' Ben de diyorum ki vallahi billahi ne yaparsanız yapın, isterseniz bütün şebekelerinizi sağdan sola yazın, yukarıdan aşağıya toplayın, gençliğimizde dediğimiz gibi, şimdi dediğimiz gibi yarın da Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı diyoruz."

Çelik, Türkiye düşmanlarının en büyük cevabı milletten alacağını belirterek, "Yapacağımız iş açık, yürüyeceğimiz yol berraktır. Alnımız ak, gönlümüz pak. Verdiğimiz mücadele millet, devlet, Türkiye'ye, bayrağımıza gönlünü bağlamış dünyadaki bütün çaresiz insanlar için. Onun için bizim sorumluluğumuz büyüktür." dedi.

Ülkedeki "kardeşlik yürüyüşü"nü her gün biraz daha büyüttüklerini anlatan Çelik, "Biz sadece iktidara gelmek için yürüyen bir siyasi hareket değiliz, büyük değerleri, bu milletin özlemlerini, hayallerini temsil ediyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız hayalleri vizyona, vizyonu gerçeğe çevirdi. Türkiye iyi, istikrarlı şekilde yönetildiği zaman aşamayacağımız mesele, halledemeyeceğimiz problem, yenemeyeceğimiz düşman yoktur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına değinerek, şunları anlattı:

"Sınırımızın dibine DEAŞ'ından diğerlerine kadar terör örgütleri geldiği zaman 'Sınırımızın etrafında terör örgütlerini bulundurtmayız, gereken cevabı veririz, bir gece ansızın gelebiliriz.' dedik. Bunun için tezkere çıkardığımızda Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıktı. Cumhurbaşkanımız, milletimize, devletimize, güvenlik güçlerimize düşman bu terör şebekelerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, bu harekatların gerçekleşmesi emrini vermeseydi bugün sınırlarımızın dibinde birtakım 'terör devletçikleri' kurulmuştu. Birtakım emperyalist, 100 yıllık projeler hayata geçirilmişti. İşte bütün bu irade, sizin verdiğiniz destek sayesinde dimdik ayaktadır."

Vatandaşların her türlü meselesiyle yakından ilgilenmeye mecbur olduklarını vurgulayan Çelik, "Biz başkaları gibi birtakım güç odaklarından talimat almayız. Bizim yegane sicil amirimiz sizsiniz. Biz sadece sizin sesinize kulak veririz." ifadesini kullandı.

- "Bizim adaylarımız sizin evlatlarınız"

Çelik, işçi, memur, çiftçi, esnaf için üst üste destek paketleri açıkladıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte olduğu gibi gelecekte de verdiği sözleri yerine getireceğini söyledi.



Cumhur İttifakı'nın kadrolarının millet adına siyaset yapanlardan oluştuğunu aktaran Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçime giderken verdiğiniz oy sadece iktidarı belirlemeyecek. Doğru zamanda, doğru adamın seçilmesine, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şer şebekelerini bir kere daha mağlup etmesine imkan verecek bir oydur. Bu seçimde vereceğiniz oy sadece Meclis'e adaylarımızı göndermeyecek. Muhalefet partilerinin listelerinde Atatürk'ümüze, Cumhuriyet'imize, demokrasimize düşman bir sürü aday var. Aynı zamanda onların Meclis'e gitmesini de engelleyecektir. Bizim adaylarımız, sizin evlatlarınız, sizin değerlerinize sahip arkadaşlarımız. Ama onların karşısına muhalefet partilerinde aday diye konulanların geçmişte attıkları tweetlere, yazdıkları yazılara, yorumlara bakıyorsunuz. Bu millete, bu milletin değerlerine düşmanlık, hakaret, saygısızlık eden insanlar. Onun için attığınız oy, aynı zamanda 103'üncü yılını kutlayan Gazi Meclis'in, değerlerine uygun adaylarla donanması anlamına gelecek. "

Adanalıların, millet iradesini engellemek isteyenlere, devletin değerlerine hakaret edenlere izin vermeyeceğini belirten Çelik, 14 Mayıs'ta "demokrasi bayramı"nı kutlayacaklarını kaydetti.