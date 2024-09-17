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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm müdahaleleri lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz' dedi.

AA17 Eylül 2024 Salı 10:33 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm müdahaleleri lanetliyoruz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi gasbetmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz."

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