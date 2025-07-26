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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Endonezya ile yapılan KAAN anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Temmuz 2025 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor
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Endonezya'ya 48 adetlik KAAN uçağı satışında sözleşme imzalandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KAAN'ın ihracatına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özgüven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesi her alanda ülkemizi ilerletmeye devam ediyor.

Endonezya ile yapılan milli muharip uçak "KAAN" anlaşması, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir .

Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere, emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz.

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