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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor. Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi.' ifadesini kullandı.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor
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Çelik, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor. Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz."

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