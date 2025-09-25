Öğle saatlerinde partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Çelik, ilçedeki esnafla da bir araya geldi.

Üsküdar Meydanı'ndaki AK Nokta'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, vatandaşlarla sohbet etti.

Su ikram ettiği yaşlı bir kadının kendisine anlattığı rüyayı dinleyen Çelik'e vatandaşlar sorun ve taleplerini aktardı.

Kendisine iletilen talepleri ekibine not aldıran Çelik, Tarihi Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda esnafa bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Uncular Caddesi ile Gastronomi Sokağı'ndaki iş yerlerinde esnafı dinleyen ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Çelik, Doğancılar Caddesi'ndeki Rize Gündoğdu Çevre Köyleri ve Çevre Koruma Derneğindeki (GÜN-DER) vatandaşlarla sohbet etti.

Bu cadde üzerinde görüştüğü bir sürücünün motosikletine binen Çelik, Mimar Sinan Mahallesi İmam Nasır Sokağı'ndaki kafede gençlerle buluştu.

Selamlama konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya tarihine yön veren bir lider olduğunu belirten Çelik, gençlerin bu dönemde tarihin nasıl yazıldığına yakından şahitlik ettiğini anlattı.

Daha sonra sandalyesini ve mikrofonu gençlere devrederek, dinleyicilerin arasına oturan Çelik, söz alan gençlere çeşitli sorular yöneltti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik'e ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da eşlik etti.