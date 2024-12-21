İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2024 Cumartesi / 20 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, inandıkları yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceklerini söyledi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz
ABONE OL

Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Çelik, buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selamlarını ileterek başladı.

Vatan, millet ve devlet denildiğinde ilk öne çıkan ilin Osmaniye olduğunu belirten Çelik, "Ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin, hangi provokasyonla karşı karşıya kalırsak kalalım, netice itibarıyla bütün Türkiye, ümmetin duası Cumhurbaşkanı'mızın arkasında ama bir şeyi biliyoruz herkesten önce Osmaniye var arkamızda." diye konuştu.

Çeşitli olaylara bakarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapınılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere de kanılmamasını istedi.

- "YOL YÜRÜMEYE HEP BERABER DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin geleceğinin dünden daha aydınlık olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Hiç kuşkunuz olmasın AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bundan sonrasında da Cumhurbaşkanı'mızla sonuna kadar yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz. Karşımıza kimler çıktı? Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin menfaatlerini savunurken ana muhalefet partisinden çıktılar, Cumhurbaşkanı'mıza karşı Esad'ı savundular. Bugün Suriye halkı bir devrim yaptı. Esad'ı çöplüğe gönderdi."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeye devam ettiklerini, bu yolda yürümekten hiç usanmadıklarını, yorulmadıkları ifade etti.

Bu yolu sonuna kadar yürüyeceklerini vurgulayan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Yeter ki bu birliği ve beraberliği koruyun, bu birliğimizi devam ettirin. Cumhurbaşkanı'mızın çeşitli zamanlarda karşısına çıkanların tek tek nasıl bertaraf olduğunu gördünüz. Bugün gelinen noktada ise Türkiye dimdik ayakta. Türkiye'nin geleceği sizin imzalarınızla gerçekleşiyor."

Partilerinde ana kademe ile gençlik ve kadın kollarının çok önemli olduğunu belirten Çelik, "Ana kadememiz, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte inandığımız yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • Parti Sözcüsü Çelik
  • ömer çelik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.