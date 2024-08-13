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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik YRP'ye sert çıktı! Köhne bir vesayet kurma çabasıdır

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisinin iddialarına tepki göstererek, 'CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.' ifadelerini kullandı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 23:02 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik YRP'ye sert çıktı! Köhne bir vesayet kurma çabasıdır
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisinin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir. CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • Ömer Çelik

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