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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül mesajı: 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir' dedi.

IHA12 Eylül 2022 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu.

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir."

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