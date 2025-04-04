AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Bahçeli' paylaşımı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen Bahçeli'nin yeniden mesaisine başladığını anımsatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin "kararlı siyaset" yürüttüğünü ve bunun tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, 'Terörsüz Türkiye' ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir. Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz."