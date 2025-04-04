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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Bahçeli' paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden mesaisine başlamasına ilişkin, 'Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 16:39 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Bahçeli' paylaşımı
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen Bahçeli'nin yeniden mesaisine başladığını anımsatarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin "kararlı siyaset" yürüttüğünü ve bunun tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, 'Terörsüz Türkiye' ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir. Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyici olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz."

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