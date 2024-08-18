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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erkan Baş'a tepki: Tam bir düzeysizlik!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, 'Bu, Avrupa faşistlerine “tercümanlık” yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir.' dedi.

18 Ağustos 2024 Pazar 22:35 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erkan Baş'a tepki: Tam bir düzeysizlik!
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Başkan Erdoğan ile ilgili tepki çeken sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri Avrupa'daki faşistlerin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dilin aynısıdır. Bu, Avrupa faşistlerine "tercümanlık" yapmaktan ibarettir. Avrupa faşistlerinin söylemlerini kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile kullanmak, siyasi açıdan tam bir düzeysizliktir.

Demokratik seçimlerle ve milli iradenin açık desteğiyle defalarca seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamını bu ifadelerle faşistçe hedef almak, demokrasi ve halk düşmanlığının ta kendisidir. Avrupa faşistlerinin partilerine "halkçı" adı koyup, demokrasi düşmanlığı yapmasına özenmiş bir açıklamadır. Bu söylenen sözlere Avrupa faşistlerine verdiğimiz cevabın aynısını veriyoruz!"

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