AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan diplomatik sürece güçlü bir destek verilmiş olsaydı, bugün bölgeselden küresele doğru giden bu savaşa dönük bir takım gündemler yerine başka gündemler değerlendiriyor olacaktık.

* Birçok devlet Suriye'ye, Suriye'nin vatandaşlarına orayı sömürecek ya da kendi bir takım projelerini hayata geçirecek bir zemin olarak bakarken Türkiye, 'Suriye Suriyeliler'indir' şiarıyla sadece dayanışma içerisinde, bu zor günlerinde onlara destek olma çerçevesinde yoluna devam etmiştir.

* Esad rejimi, bir takım devletlerin sahada verdiği destek sayesinde şimdiye kadar ayakta kaldı ama sonuç olarak rejimin çürümüşlüğü ve kofluğunun bir dayanma sınırı vardı ve gelinen noktada bunu herkes net bir biçimde görmüş oldu.

* İki tane mesele çok önemlidir, bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması diğeri Suriye'nin milli egemenliğinin korunması.

* Hepimizin üzerine düşen uluslararası toplumun üzerine düşen, aynı Türkiye gibi bu zorlu yolculuğunda Suriye'ye destek olmaktır.

* Bizim bütün arzumuz Suriye'nin herhangi bir yerinde olmak zorunluluğumuzun ortadan kalkması, terör örgütlerinin ortadan kalkması ve 'Suriye Suriyeliler'indir' şiarının hem mili egemenlik bakımından hem de toprak bütünlüğü bakımından tam olarak hayata geçmesidir.

* Anayasayı ve anayasal düzeni ortadan kaldırmıyorlar, anayasal düzene karşı bir tutumları yok, 'Anayasayı gözden geçirelim Baas rejiminn meşruiyet aracı olan anayasayı gözden geçirerek bütün Suriye halkını temsil edecek demokratik bir hale getirelim' şeklinde bir irade var.

* Bizim herhangi bir şekilde HTŞ'nin hareketliliğinin arkasında olduğumuza dair bütün bu söylemler yanlıştır.

* Bir takım, Suriye'yi kendileri için bir uydu devlet yapmak isteyenlerin ya da Suriye'yi bir çökmüş devlet haline getirerek buraya hükmetmek isteyenlerin bundan sonra da istikrarsızlaştırıcı bir takım girişimleri olacaktır.

* Türkiye, tarihin doğru tarafında durdu. Milletimiz zorda kalanlara yardım için en büyük dayanak noktası, en büyük destekçi olduğunu net bir şekilde gösterdi.

* Burada başka ülkelerin Suriye yönetimine 'Başka ülkelere karşı şöyle tavır alacaksınız, ancak o şekilde size dönük pozitif bir yaklaşımımız olur' gibisinden bir tutum doğru değildir.

* Suriye yönetiminden istediklerini sıralayanlar adeta Suriye yönetiminden bir İskandinav demokrasisi istiyorlar.

* Suriye içerisindeki topluluklar, Türkmen, Arap, Kürt, Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, hangi mezheptense hangi etnik topluluktansa nerede oturuyorsa onların kadim yerlerinin onlara ait olması gerekir. Başkaları tarafından gasp edilmiş bu bölgelerin onlara verilmesi gerekir ve terör meselesinin tamamen temizlenmesi gerekir.

* Bazı batılı ülkelerin Suriye'yi bir DEAŞ kreşi gibi kullanmaktan vazgeçmeleri gerekir. Orada sırf PKK/YPG terör örgütünü DEAŞ'lıları hapishanede tutuyor diye, bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle kontrol etme gibisinden bir mantığın sürdürülebilir değildir.

* Ne Suriye'yi düşünüyorlar, ne Suriye'deki denklemi düşünüyorlar, ne bölge barışını düşünüyorlar, Suriye yönetimine gönderdikleri tek mesaj İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliği konusunda bu kadar hassassanız burada mesaj verilecek tek yer Netanyahu hükümetinin bu saldırganlıktan ve işgalcilikten vazgeçmesidir.

* Bugün ne şekilde bir koruma kalkanı kurmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bu sürdürülebilir bir durum değildir. Eninde sonunda o PKK/PYD terör örgütü oradan tasfiye edilecektir.

* Hiçbir ayrım yapmadan, şu ya da bu grubun egemenliği peşinde koşmadan, etnik ve meshebi kim varsa hepsinin bir araya gelerek Suriye Suriyeliler'indir şiarı çerçevesinde bu yönetim modelini oluşturması Suriye'nin geleceği açısından son derece kritiktir.

* Bütün bu süreçte Türkiye'yi 'Burayı domine ediyor, burayı tek başına yönetmek istiyor' diye suçlayanlar, aslında Türkiye üzerinden kendi niyetlerini örtbas etmeye çalışıyorlar.

* O zamana kadar HTŞ bir terör örgütü olarak adlandırılıyordu bugün ise Suriye halkının büyük çoğunluğu tarafından desteklenen, tabi diğerleriyle birlikte SMO var başka unsurlar var hepsiyle beraber o çerçevenin içerisinde Suriye'nin özgür geleceğine imza atan güçlerden biri olarak görülüyor.

* MİT başkanımızın HTŞ lideriyle görüşmesi Suriye halkının iradesine duyulan saygı çerçevesinde ve bundan sonraki süreçte desteğimizi ifade etmek için yapılacak çalışmalarla ilgidir.

* Özgür Bey namaz konuların da fazla yorum yapıyor. Namaz kılana Allah kabul etsin denilir, onun ötesinde söylenen sözler boş laftır.

* Cumhurbaşkanımızın haklı çıktığının delili bugün Suriye halkının Esad'ın gidişinden sonra bu kutlamalar sırasında şükran duygularını ifade etmek için sadece Türk Bayrağı'nı dalgalandırmalarında ve taşımalarında görünür.

* PKK/YPG'nin Suriye'de işi yok. PKK üzerinden hesap yabanları projesi tutmayacak. Eninde sonunda PKK/PYD terör örgütü tasfiye edilecek.

* CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık. Dolayısıyla CHP'nin içindeki gündeme hakim olmayanların Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı çıkıp çıkmadığına dair bir değerlendirme yapmaya ne nefesleri yeter ne mecalleri vardır.